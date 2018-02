"Harns fersakket noch gjin milimeter troch de sâltwinning"

De boaiem ûnder Harns sakket troch sâltwinning minder as in milimeter. Undersiker Karin van Thienen-Visser fan TNO hat dat berekkene. Se is ien fan de eksperts dy't tiisdei op in ynformaasjejûn belangstellenden byprate oer de effekten fan de sâltwinning. Se ferwachtet in delgong fan 0,7 milimeter. Minder as in mychammel.

Frisia Sâlt wol op koarte termyn begjinne mei de winning fan sâlt út in put deun njonken de haven. Yn Harns bin se benaud dat de grûn dêrtroch bot sakket.

Neffens Karin van Thienen sitte der in soad ûnwissichheden yn har berekkeningen. Sa is net meinaam wat it mooglike effekt is fan de feroarjende grûnwetterstân.

Frisia wol better mjitplan

Lang net alle Harnzers ha fertrouwen yn de sâltwinning. Sa wol de stichting 'Oud Harlingen' it leafst in nul-mjitting dwaan litte. Dat kin letter helpe by it fêststellen fan de eventuele skea.

Direkteur Durk van Tuinen fan Frisia Sâlt tinkt dat de sâltwinning feilich kin. Om temjitte te kommen oan de beswieren fan de Harnzers wol hy in saakkundige in opdracht jaan om in noch better mjitplan op te stellen. Dan kinne je goed yn de gaten hâlde hoefolle oft de grûn echt sakket, seit er.