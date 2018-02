"Minister stelt beslút oer Lelystêd Airport mei in jier út"

It beslút oer de útwreiding fan Lelystêd Airport wurdt op syn minst mei in jier útsteld. Dat melde RTL Nijs en De Telegraaf. Minister Cora van Nieuwenhuizen sil dit neffens dy beide media woansdei bekend meitsje. It plan wie om Lelystêd yn 2019 út te wreidzjen, om flechten fan it drokke Schiphol op te fangen.

Der is in soad ferset tsjin de plannnen, ûnder oare yn Fryslân. In diel fan it fleanferkear soe leech oer dielen fan Súd-Fryslân fleane. Der binne ek fragen oer ûndersyken nei lûds- en miljeuoerlêst, dy't net goed wêze soene. De minister wol no mear tiid nimme foar ûndersyk nei de oerlêst fan it fleanfjild.