"Snoek smoart yn wylde goudfisk"

Rommert Cazemier fan Wetterskip Fryslân die tiisdei op syn ynspeksjetocht in nuvere ûntdekking. Cazemier moat foar syn berop de wâlskanten kontrolearje om te sjen oft der neat oan mankearret. Op in stuit seach er op de wâl earne yn de provinsje in flinke snoek lizzen. It bist wie dea. Cazemier skreau op Twitter: "Kwam tijdens het kadeschouwen deze snoek tegen. Flinke dame van ruim een meter die gestikt is in een karper. De ogen waren groter dan de.. "

Kwam tijdens het kadeschouwen deze snoek tegen. Flinke dame van ruim een meter die gestikt is in een karper. De ogen waren groter dan de.... pic.twitter.com/bCo865e6KE — Rommert Cazemier (@rommertcazemier) February 20, 2018