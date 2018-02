Boargemaster en Fries om utens Aucke van der Werff fan de gemeente Noardeastpolder hâldt 1 oktober op. Van der Werff komt út Skettens. Hy wurdt dit jier 65 jier en is ta oan in nije útdaging. Hy is sûnt maaie 2010 boargemaster fan de gemeente Noardeastpolder. Dêrfoar wie er boargemaster fan It Bilt.