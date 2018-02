Pyeongchang, dei 12: shorttrack 500 meter manlju

Shorttrack stiet op it programma: 500 meter by de manlju en 1000 meter by de froulju. It giet by beide ôfstannen om de 'heats'. De earste twa geane troch nei de finale. ​De finale fan beide ôfstannen stiet tongersdei op it programma.

11.00 oere: 500 meter manlju, heats

De twa Friezen, Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma, en Dylan Hoogerwerf komme yn aksje. Knegt wûn earder in sulveren medalje op de 1500 meter, mar it is noch mar de fraach oft er hjoed wol risiko's doart de nimmer. By de ôflossing en by de 1000 meter waard er diskwalifisearre fanwege it triuwen en it hinderjen fan de tsjinstanner.

11.00 oere: 1000 meter froulju, heats

By de 1000 meter foar froulju docht ien Friezinne mei: Suzanne Schulting. It is har lêste kâns om it tournoai noch wat op te poetsen, neidat se earder op de 500 leterlik en de 1500 meter figuerlik ûnderút gong.

Woansdei 21 febrewaris: Finale achterfolgingsploech froulju en manlju

Woansdei komme de reedriders wer op it iis. De heale finales en finale fan de ploege-achterfolging stean op it program mei trije Friezinnen: Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong. Ek de heale finales en de finale fan de ploege-achterfolging fan de manlju wurdt riden, mei Sven Kramer.

Foarsizzingen

Alle dagen docht in panel fan sportsjoernalisten in foarsizzing foar de medaljekânsen fan dy dei. Dat binne Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (sjoernalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (sjoernalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (kommentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (sjoernalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (âld-shorttracker en analist NOS).

Manlju 500 meter

Foarsizzing Joris van den Berg

1. Dajing Wu (Sina)

2. Sandor Liu (Hongarije)

3. Seo Yi Ra (Súd-Korea)

Foarsizzing Roelof de Vries

1. Dajing Wu (Sina)

2. Sandor Liu (Hongarije)

3. Samuel Girard (Kanada)

Foarsizzing Cees Juffermans

1. Sjinkie Knegt (Nederlân)

2. Dajing Wu (Sina)

3. Samuel Girard (Kanada)

Froulju 1000 meter

Foarsizzing Joris van den Berg

1. Shim Suk Hee (Súd-Koreä)

2. Choi Min Jeong (Súd-Koreä)

3. Kim Boutin (Kanada)

Foarsizzing Roelof de Vries

1. Choi Min Jeong (Súd-Koreä)

2. Kim Boutin (Kanada)

3. Shim Suk Hee (Súd-Koreä)

Foarsizzing Cees Juffermans

1. Choi Min Jeong (Súd-Koreä)

2. Shim Suk Hee (Súd-Koreä)

3. Elise Christie (Grut-Brittannië)

De Olympyske Spelen yn Pyeongchang duorje fan 9 oant 25 febrewaris.