LDODK ferliest mei ien doelpunt ferskil fan lânskampioen TOP

Noch nea hiene de kuorballers fan LDODK yn de Kuorbal League thús fan TOP wûn en ek sneontejûn slaggen sy dêr net yn. De ploech fan trainer Erik Wolsink gie mei ien doelpunt ferskil ûnderút. Op De Gordyk waard it 25-24 foar de regearjend lânskampioen.

LDODK begûn skerp oan de wedstriid en kaam troch in skot fan André Zwart oan de lieding. Doelpunten fan Friso Boode, Erwin Zwart en Tim Flokstra brochten LDODK sels op in 4-0 foarsprong. Dêrnei kaam TOP werom yn de wedstriid. Beide ploegen giene úteinlik skoftsjen mei in tuskenstân fan 11-11.

Yn de twadde halte gie it lykop, mar luts TOP úteinlik oan it langste ein. Dêrmei bleau de nûmer twa fan de Kuorbal League op De Gordyk ûnferslein.