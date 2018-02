"Dit is shorttrack, hè", wie de earste reaksje fan Joost Knegt nei de útskeakeling fan soan Sjinkie op de Olympyske 1000 meter. Shorttracker Sjinkie Knegt krige sneon al yn de kwartfinale in penalty. Dêr wie syn heit it net mei iens.

Wy folgen mei heit Joost en sus Kim de ferrjochtingen fan Sjinkie Knegt op de 1000 meter, thús by ien fan Sjinkie's beste maten.