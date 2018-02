Martijn Barto: ''In alle opzichten een trieste avond''

''Het was in alle opzichten een trieste avond.'' Dat sei in teloarstelde Martijn Barto fan Sportklup Cambuur nei it lykspul tsjin RKC Waalwijk. Yn it Mandemakers Stadion bleau it freedtejûn by 0-0. ''We zaten te wachten op een goal, maar ook op kansen'', fertelt Barto. ''We hebben moeite om in een kleine ruimte kansen te creëren. Dat ging ook vanavond erg moeizaam. De training werpt nog niet zijn vruchten af. Dat het beter moet is duidelijk, we laten hier vanavond twee punten liggen.''

René Hake, dy't yn jannewaris oansteld waard as haadtrainer fan de Ljouwerters, wie ek min te sprekken oer de wedstriid fan syn ploech. ''Het lukte ons niet de wedstrijd open te breken'', neffens Hake. ''Op een gegeven moment gingen we tegen onszelf spelen. Op de momenten dat we doorkwamen, was onze bezetting niet goed. In de uitvoering hebben we nog veel te winnen. Als we op bepaalde momenten de efficiëntie kunnen vinden, zit er meer in. Dat is ons vanavond helaas niet gelukt.''