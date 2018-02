Jouster skûtsje Oeral Thús moat op syk nei nije skipper

It skûtsje fan De Jouwer is op it stuit stjoerleas. Dirk Jan Reijenga hat besletten syn taken as skipper fan de Oeral Thús del te lizzen, wêrtroch't it bestjoer fan Stichting Skûtsje Haskerlân no op syk moat nei in opfolger.

Reijenga oer syn beslút: "Ik heb genoten van de geweldige strijd op het water, de teamspirit, de gezelligheid in de ploeg, het belang van de sport voor Fryslân en al het goede wat het schipperschap met zich mee brengt. Daar staat echter een grote verantwoordelijkheid tegenover. Die verantwoordelijkheid vergt een hoop tijd, energie en motivatie. Na elf jaar heb ik gemerkt dat ik dat niet meer op kan brengen. De drive en het enthousiasme zijn verdwenen."

Foarsitter Tjeerd de Jong fan Stichting Skûtsje Haskerlân is Reijenga tankber foar syn ynset en siket no nei in opfolger: "Wij zijn dan ook op zoek naar een schipper en nog een aantal bemanningsleden die de Oeral Thús, een van de snelste skûtsjes van de vloot, naar nieuwe hoogtepunten kan brengen. Kandidaten kunnen zich bij mij melden."