Greenpeace beset boarplatfoarm boppe Skiermûntseach

Greenpeace fiert op dit stuit aksje op in boarplatfoarm boppe Skiermûntseach. Trije aksjefierders binne op it platfoarm klom. Se wolle har dêr fêstsette om de proefboarring nei gas tsjin te hâlden dy't freed fan it boarplatfoarm ôf dien wurdt. Ek wolle se dat de fergunning foar it winnen fan gas boppe Skiermûntseach ynlutsen wurdt. Greenpeace is benaud foar skea oan it Waad troch de gasboarings. De aksjefierders wurde ûnder oare yn 'e gaten hâlden troch trije skippen fan de Kustwacht en in helikopter.