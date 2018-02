Stichting wol betingsten stelle oan sâltwinning yn Harns

De sâltwinning by Harns soe in lanlike pilot wurde moatte as it giet om feilichheidsmaatregels te monitoren. Dat fynt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen.

It bedriuw Frisia Zout wol 32 miljoen ton sâlt ûnder de grûn wei helje oant 2052. De stichting stelt dat no it momint is om betingsten te stellen oan de sâltwinning. Se wolle foarôf oan boarrings garânsjes oer it foarkommen fan skea en dúdlikens oer skeafergoedings.

De stichting is benaud foar mear skea fan de winning as ferwachte. De histoaryske binnenstêd fan Harns is dêryn in kwetsber gebiet. De stichting wol dat minister Wiebes in pakket feiligheidsmaatregels oan de winningsgunning taheakket. It soe neffens de stichting in posityf sinjaal wêze nei de mienskip.