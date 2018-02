Anema krige warskôging foar matchfixing op Spelen yn 2014

Reedrydcoach Jillert Anema hat mei de Winterspelen yn Sotsji in offisjele warskôging krigen foar matchfixing. Dat seit sportkoepel NOC*NSF yn de Volkskrant. Hy krige in warskôging foar it skeinen fan Olympyske wearden, seit chef de mission Maurits Hendriks.

Anema wie coach fan de Frânske efterfolgingsploech en wie troch blessueres benaud foar in ôfgong fan syn riders tsjin it Nederlânske team en dêrmei it ferlies oan fûnsen. Hy frege de Nederlânske bûnscoach om rêstich oan te riden. De Frânsen soene de winst dan oan de Nederlanners gunne.

De Nederlânske ploech wûn de rit úteinlik oertsjûgjend, en helle dêrmei it goud.