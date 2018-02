Steuring foarby, Fries Museum iepen op Valentijnsjûn

It is slagge om de systemen fan it Fries Museum yn Ljouwert wer op te starten, nei de stroomsteuring fan woansdei yn de stêd. Dat betsjut dat it museum woansdeitejûn gewoan iepen kin. Spesjaal foar Valentijnsdei is der in romantyske jûnsiepenstelling. Besikers kinne ferskate útstallingen besjen, mar ek neiborrelje yn it kafee.

De stroomsteuring wie oan de ein fan woansdeitemoarn en waard ek rillegau wer oplost. By it Fries Museum woe it ljocht lykwols net wer oan en dêrom wie it net fertroud om besikers binnen te litten. It museum gie dêrom ticht.

Wij zijn vanavond gewoon open! De technische problemen zijn verholpen. Je bent vanaf 19.30 tot 21.30 welkom op onze romantische avondopenstelling <3 https://t.co/9WacF7EylA — Fries Museum (@FriesMuseum) February 14, 2018

Ek op it stasjon fan Ljouwert wie woansdeitemiddei gjin stroom. As gefolch dêrfan wurken de poartsjes foar it yn- en úttsjekken net. Der waard in tydlike peal delset.