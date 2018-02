Personiel basisûnderwiis Noarden fiert aksje

Juffen en masters yn it basisûnderwiis yn Noard-Nederlân lizze woansdei it wurk del. Se stake foar ferlichting fan de wurkdruk en in better salaris. Der fynt straks in grutte manifestaasje plak yn Grins. En ek yn Fryslân wurdt op ferskate plakken aksje fierd. Yn Grou is by OBS De Twa Fisken in manifestaasje, dêr't leararen harren stakingsformulier ynleverje kinne.

Ek wurdt dêr de aksje 'hartenkreten' hâlden: hjirby wurde brieven fan dosinten oan Twadde Keamerleden ynlevere, wêryn't se útlizze hoe wichtich feroaringen yn it ûnderwiis foar harren binne. Dy brieven wurde nije wike tiisdei oanbean oan de Twadde Keamer troch de foarsitter fan CNV Onderwijs.