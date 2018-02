Grutte freugde en efkes letter in like grutte desepsje. Shorttracker Itzhak de Laat makke it tiisdeitemiddei beide mei, binnen it oere. Earst de winst op de 1.000 meter, dêrnei in mislearre ôflossing. It Nederlânsk shorttrackteam waard der yn de heale finales útsmiten. De heit fan Itzhak, Ad de Laat, folget de wedstriden op 'e foet thús yn Ljouwert.