De donorwet is tiisdeitemiddei oannaam mei 38 stimmen foar en 36 stimmen tsjin. It foarstel fan Friezinne om utens D66-lid Pia Dijkstra waard tiisdei yn de Earste Keamer behannele. Dat de wet der trochhinne is, betsjut dat alle Nederlanners automatysk harren organen beskikber stelle.

Trije Fryske senatoaren koene meistimme oer de wet. Joop Atsma fan it CDA en Max Aardema fan de PVV stimden tsjin. Hendrik ten Hoeve fan de ûnôfhinklike senaatsfraksje wie foar de wet.