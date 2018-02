De kuorballers fan SCO hawwe sneontejûn yn de kompetysje in oerwinning behelle op Unitas. Yn Harderwijk wie de ploech fan trainer Aegle Frieswijk mei 27-20 te sterk foar Unitas.

SCO makke it ferskil yn de twadde helte. Yn it skoft stie it noch mar 12-11 yn it foardiel fan de ploech út Aldeholtpea. Dêrnei rûn SCO út en wûn it úteinlik mei in ferskil fan sân doelpunten.