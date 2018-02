Yn it Olympysk Stadion fan Amsterdam kaam Arjen Stroetinga sneontejûn as winner oer de streek by de fjirtjinde maratonwedstriid fan it seizoen. De reedrider út Wynjewâld wie ûnder oaren te sterk foar nûmer twa Robin Snoek en Crispijn Ariëns fan Wolvegea, dy't tredde waard.

By de froulju waard Manon Kamminga fan Haulerwyk sneon tredde. Sy moatst winneres Lisa van der Geest en nûmer twa Janneke Ensing foar gean litte.