Sjinkie Knegt helle sneontemiddei in sulveren medalje op de Olympyske Spelen. Syn frou Fenna, syn bern Melle en Myrthe en syn mem Liesje binne allegear yn Súd-Koreä, mar syn heit Joost en syn sus Kim bliuwe thús. Se sjogge de 1500 meter net thús yn Bantegea, mar yn Ossenzijl yn Oerisel. Dêr is Bertus Bar. In sels boude kroech fan Sjinkie syn autocrossmaten.