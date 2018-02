It KNMI jout foar it hiele lân koade giel ôf foar freed. Foar Fryslân jildt dat tusken tsien oere moarns en acht oere jûns. Oarsaak is de ferwachte sniefal. It KNMI tinkt dat der yn ús provinsje sa'n ien oant trije sentimeter snie falle sil. Ek yn de rest fan Nederlân wurdt freed snie ferwachte.