Der is in run op de ekstra kaarten foar it muzykteäterspektakel De Stormruiter yn it WTC Expo yn Ljouwert, dizze hjerst. De oarspronklike 65.000 kaarten wiene sa gau útferkocht dat der sân ekstra foarstellingen komme. De kaartferkeap dêrfan is moandeitemoarn om alve oere úteinset. Fuort dêrnei wie it smoardrok op de site dêr't minsken kaarten bestelle kinne. Leafhawwers moatte lang wachtsje. Se hawwe somtiden mear as 3.000 minsken yn de wachtrige foar har.

Met nog 5013 wachtenden voor mij zijn de extra voorstellingen van de Stormruiter nog niet binnen handbereik. pic.twitter.com/7TAekKqj2K — Wim Eilering (@WimEilering) February 5, 2018