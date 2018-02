Hurde wyn spulbrekker by 'swiere' Winterfyts-alvestêdetocht

De hurde noardeastewyn wie snein de grutste spulbrekker by de Winterfytsalvestêdetocht. Neffens de measte dielnimmers wie de tocht swier mar wol goed te dwaan. De sawat 100 kilometer yn de wyn op waard sa'n 75 minsken te folle.

Goed 750 entûsjastelingen stapten sneintemoarn yn Ljouwert op de fyts foar de tocht. En dat wiene der goed trijehûndert minder as harren ynskreaun hiene. Uteinlik kamen der sa'n 675 dielnimmers oer de finish by de Elfstedenhal yn Ljouwert. Dêr wie foar de leafhawwers in gesellich feest organisearre mei muzyk en iten en drinken. De lêste dielnimmer kaam tsjin 22.30 oere oer de finish.

Twa jier lyn waard de tocht fanwegen de doe ynfallende kjeld stillein. Dat wie snein net nedich. De measte dielnimmers wiene ek goed op de kjeld klaaid.