LDODK hat sneintemiddei yn de Korfbal League gjin misstap makke tsjin KZ Hiltex út Koog aan de Zaan. De kuorballers fan De Gordyk, de nûmer fjouwer fan de Korfbal League, wiene mei 30-24 te sterk foar KZ, dat sânde stiet. By rêst giene beide klups noch lykop mei in stân fan 10-10. Mar nei it skoft waard KZ mei dúdlike sifers oan 'e kant skood.