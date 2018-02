De kuorballers fan SCO út Aldeholtpea hawwe sneintemiddei yn de Haadklasse A wûn fan Nic út Grins. It waard 30-22. SCO rûn yn de earste helte út nei in royale 9-2 foarsprong, mar Nic kaam noch foar it skoft werom oant 15-11. Yn de twadde helte starte Nic goed, mar SCO skeakele by en slute de wedstriid mei de 30-22 winst ôf.