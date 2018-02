Ferlies foar Snits Wyt Swart, lykspul VV Hearrenfean

Yn de Haadklasse A hat Snits Wyt Swart sneintemiddei thús kânsleas ferlern fan SDO út Bussum. It waard 4-0 foar SDO. Dy klup kaam krekt foar rêst op 1-0 troch in goal fan Van Latum. Direkt nei rêst waard dy skoare ferdûbele troch in doelpunt fan Visser. Opnij Van Latum tekene foar de 3-0 en Van der Velden sette de 4-0 einstân foar SDO op it skoareboerd.

Spelers en supporters druipen af. Het was niet best vandaag. Over twee weken de eerstvolgende wedstrijd, uit bij DHC. #swzsdo pic.twitter.com/nqRw08I3Vj — SWZ Boso Sneek (@SneekWitZwart) February 4, 2018

VV Hearrenfean spile sneintemiddei mei 2-2 gelyk by SJC út Noordwijk. Marvin Sloos makke nei acht minuten de 1-0 en Tom Broekhuizen de 2-0, in kertier foar it skoft. Yn de twadde helte kaam VV Hearrenfean werom oant 2-2. SJC einige it duel mei njoggen man.