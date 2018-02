Follybalsters VC Snits behelje benaude oerwinning op Alterno

De follybalsters fan VC Snits hawwe sneontejûn yn in oantreklike wedstriid in oerwinning behelle op Alterno út Apeldoorn. De nûmer twa fan de earedifyzje wûn mei 3-2, nei de setstannen 25-19, 26-24, 21-25, 23-25 en 15-7.

Yn de iepeningsset giene beide ploegen lykop oant 12-12, dêrnei naam Snits ôfstân en wûn mei 25-19. Ek yn de twadde set naam Snits al gau in foarsprong. Alterno kaam werom, mar nei in spannende slotfaze helle Snits de set dochs binnen mei 26-24.

Yn de tredde set rûn Snits hieltyd achter de feiten oan en ferlear mei 25-21. Ek yn de fjirde set naam Alterno al betiid in foarsprong. Snits makke yn de slotfaze in enoarme come-back, mar de set gie dochs nei Alterno yn 25-23. Yn de fiifde en lêste set wie it Snits dat betiid op foarsprong kaam en dy útboude. Dizze golden set waard úteinlik wûn mei 15-7.