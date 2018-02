Aris kin krekt net stunte tsjin Den Bosch

Nettsjinsteande in come-back yn de twadde helte, hawwe de basketballers fan Aris sneontejûn ferlern by Den Bosch. It waard 90-79 foar de thúsploech, nei de kwartstannen 22-14, 43-32, 67-62 en 90-79.

Aris kaam yn it earste kwart fuort efter mei 22-14 en Den Bosch behâlde dy marzje ek yn it twadde kwart, sadat der mei in 43-32 stân skoft hâlden waard. Yn it tredde kwart kaam Aris sterk werom oant 67-62 en 81-77, mar koe yn de slotfaze krekt net stunte tsjin Den Bosch, dat de wedstriid úteinlik mei 90-79 wûn.