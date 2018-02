5000 besikers op Aldehoustertsjerkhôf by iepening Obe

De offisjele iepening fan taalbelibbingssintrum Obe yn Ljouwert hat freedtejûn sa'n 5000 besikers nei it Aldehoustertsjerkhôf lutsen. Dêr wiene meartalige fideoprojeksjes op de Aldehou te sjen, mei ûnder oare taalkeunsten fan dichter Tsead Bruinja en sjonger Herman van Veen, om de iepening fan Obe te fieren.

Foarôfgeand oan de projeksjes wienen der sa'n 200 pommeranten útnoege om by de offisjele iepening fan Obe te wêzen. It belibbingssintrum is troch deputearre Sietske Poepjes iepene. Sybren Posthumus, steatelid fan de FNP, wie ien fan de gasten. "De iepening fan Obe wie hiel bysûnder. Der binne filmkes fertoand en minsken kinne no yn Obe kubussen besjen mei de nammen fan 6700 erkende talen yn de wrâld skreaun yn dy talen."

Direkt nei de iepening fan Obe en de projeksjes op de Aldehou gie it gratis minyfestival fan Lân fan Taal fan start. Sa is der yn it gemeentehûs it buiskeskeunstwurk DNALWD2018 te sjen en is in de Prinsetún it trije dagen duorjende "Spreekbotenfestival" begûn. Yn de Koperen Tuin draaiden freedtejûn ferskillende dj's.

En ek al is it kâld, de sfear yn Ljouwert sit der neffens Posthumus goed yn. "It is hie gesellich yn de stêd. It liket wol it gefoel te ha fan in Alvestêdetocht. De kafees sitte fol, der sitte sels minsken op de terraskes, it is fantastysk."