Rendac ferheget kosten foar opheljen kadavers

De tariven fan Rendac om kadavers op te heljen gean mei sa'n 30 prosint omheech. Ek al is der in delgong fan de kosten foar it opheljen en ferwurkjen fan deade bisten. It opheljen fan bygelyks in ko sil no rom seis euro mear kostje.

Neffens direkteur Sjors Beerendonk fan Rendac binne hjir twa redenen foar. De produkten dy't de Rendac makket fan deade bisten, sa as bistemoal en -fet, binne op 'e merke minder wurdich wurden. Dêrneist moatte de tekoarten fan ôfrûne jierren foar it opheljen fan bisten ferrekkene wurde. Yn 2015 hat Rendac in soad tekoarten op rûn.

Foar de boeren is sa'n stiging 'nooit leuk', seit LTO Noord-bestjoerder Dirk Bruins. Mar se ha by LTO Noord net in soad reaksjes fan boeren krigen op dit nijs. Bruins sil yn maart wol yn petear gean mei Rendac om te sjen oft der mooglikheden binne om de tariven yn de takomst bliuwend leech te hâlden.