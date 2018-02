B&W yn De Fryske Marren foar in natuerbegraafplak

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn de gemeente De Fryske Marren is akkoart mei de plannen foar in natuerbegraafplak bij Rûgehuzen. Der hat lang ferset tsjin west, oant in saak bij de Raad van State oan ta. Mar dy hat koartlyn de beswieren fan de Stichting Gaasterlân Natuerlân ôfwiisd.

Boargemaster en wethâlders stelle wol in maksimum oan de hichte fan de lykkisten dy't de grûn yn gean. Dy meie net heger wêze as fjirtich sintimeter. De gemeenteried moat him no oer it foarstel foar it natuerbegraafplak bûge.