Prinsesse Beatrix fiert woansdei har 80ste jierdei. As keninginne hat se Fryslân ferskate kearen besocht.

Wat elk him noch goed yn it sin bringe kin: hoe bliid se wie doe't se yn 1985 har soan 'W.A. van Buren' yn de earms slute koe op de Bonkefeart nei't er de Alvestêdetocht riden hie. Mar ek, noch net lang sa lyn, by de iepening fan it nije provinsjehûs yn Ljouwert yn 2012. En noch sa'n tsien oare fragminten.