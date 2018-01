Anne Tauber en Erik Jan Kooiman winne Alt. Alvestêdetocht

Anne Tauber fan Oranjewâld hat de 30e edysje fan de Alternative Alvestêdetocht wûn. Iris van der Stelt út Sassenheim waard twadde, âld-Haulster Elma de Vries tredde. Tusken de trije froulju siet op de einstreek hieltyd in ferskil fan goed tsien sekonden.

By de manlju gong de winst nei Erik Jan Kooiman. De Lekkerkerker kaam nei 200 kilometer ek solo oer de einstreek. Bart Mol út Wognum waard twadde, Frank Vreugdenhil tredde.

It hiele reedrydsirkus yn Eastenryk is fansels mear as it iepen NK, de Alternative Alvestêdetocht en de Aart Koopmans Memorial fan takom sneon. Dat binne de wedstriden foar de toppers. Der binne ek fjouwer alternative Alvestêdetochten tochten oer 200 kilometer foar de toerriders. Cor Faber fan It Hearrenfean komt al tweintich jier op de Weissensee. Hy is benammen dwaande mei de redens fan de dielnimmers: slypje en meitsje.