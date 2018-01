Wurkpleats Dirty to Be yn Drachten mei gewoan iepen

De wurkpleats fan de feriening Dirty to Be yn Drachten mei foarearst gewoan iepene wurde. De Ried fan Steat fynt beswieren tsjin it brûken fan de loads fan de gemeente Smellingerlân net goed genôch ûnderboud. De gemeente drige mei in twangsom fan op syn meast 30.000 euro, omdat de wurkpleats oan De Gaffel brûkt wurde soe as kluphûs fan de motorklup Dirty to Be.

Pilske drinke

By in kontrôle soene de klupleden soks ek tajûn ha. Fan de gemeente mei der yn de loads allinnich noch oan de motors wurke wurde. Ek mei der noch in pilske dronken wurde, mar it is net de bedoeling dat der ek noch allegear oaren delkomme. De gemeente woe dêrom dat de bar en de stamtafel fuorthelle wurde soene.

De Ried fan Steat giet dêr net yn mei. Der is wol ôfsprutsen dat de gemeente kontrolearje sil. Oer in pear moannen folget noch in boaiemproseduere.