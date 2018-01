Wetterskip Fryslân kin as earste wetterskip yn Nederlân DNA-spoaren yn it wetter ûndersykje. It Wetterskip hat dêr sûnt koart syn eigen laboratoarium foar. Mei dat DNA-ûndersyk kin folle krekter as earst de oanwêzichheid fan plante- en bistesoarten bepaald wurde. Dat kin helpe by it bestriden fan eksoatyske soarten dy't ynheemske planten of bisten bedriigje.