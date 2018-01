De helptsjinsten reizgen sneintemoarn betiid nei de Hegebeintumerdyk yn Ferwert, omdat dêr in auto op de kant yn de sleat lei. De brânwacht fan Ferwert wie der al gau by, mar koe gjin bestjoerder fine. De plysje tinkt dêrom dat de bestjoerder útnaaid is. De plysje ûndersiket fan wa't de auto is en hoe't it ûngelok barre koe.