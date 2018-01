LF2018 nimt EU-priis fan oardel miljoen euro yn ûntfangst

Boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert en kommissaris fan de Kening Arno Brok mochten sneontejûn út namme fan Ljouwert-Fryslân 2018 de Melina Mercouri Priis yn ûntfangst nimme. Dizze priis komt fan de Europeeske Uny en is goed foar in bedrach fan oardel miljoen euro. De priis waard by de LF2018-iepening útrikt troch eurokommissaris Frans Timmermans.