Auto en buske botse yn Ljouwert

By in ûngelok tusken in auto en in buske op de Mercuriusstrjitte yn Ljouwert binne sneontemiddei twa minsken ferwûne rekke. De helptsjinsten rukten massaal út, de slachtoffers waarden mei in ambulânse nei it sikehûs brocht. It ûngelok ûntstie nei alle gedachten troch in foarrangsflater fan ien fan de bestjoerders. De plysje sil dat ûndersykje.