De Urker fiskkotter dy't freed by de Pollendaam by Harns fêst kaam te sitten op see, is freedtenacht loslutsen troch redery Noordgat en it multicat-wurkskip Odin. De kotter leit no feilich yn de haven fan Harns. Ut ûndersyk docht bliken dat de kotter gjin skea oan it ûngelok oerhâlden hat.