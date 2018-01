Fiskkotter fêstrûn by Harns

In fiskkotter is fêstrûn op de Waadsee by Harns. De kotter leit fêst by de Pollendam, in streamliedingsdaam dy't de fargeul nei Harns op djipte hâldt. Eb- en floedstreamen rinne dêr dwers oer it farwetter en de daam. By floed rinne dêr in soad skippen fêst. De fiskkotter leit bûten it farwetter, lit Rykswettersteat witte. Der hawwe trije sleepboaten dwaande west om de kotter wer los te krijen. Dat is net slagge en dêrom sil der freedtenacht by floed opnij besocht wurde de kotter los te krijen.