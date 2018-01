FIDEO: Dit is de nije biblioteek yn de Blokhúspoarte

Boekewjirms út Ljouwert kinne fan tongersdeitemiddei ôf terjochte yn in nagelnije biblioteek. Yn de Blokhúspoarte binne fan tongersdei ôf tûzenen boeken te lêzen yn de 'dbieb'. In wike lang wie de biblioteek ticht, en dêrfoar koene minsken tydlik terjochte by in pop-up biblioteek by it Saailân. De iepening waard ferrjochte ûnder grutte belangstelling fan nasjonale en ynternasjonale parse.