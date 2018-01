Fan in sletten Blokhús mei grouwe muorren en tralys wurdt de âlde finzenis ferboud ta in iepen kultureel sintrum. De útstrieling fan de âlde finzens bliuwt yntakt. Yn diel 4 fan Straffe Saken sjogge je hoe't in bedriuw lykas Grendel Games him hjir hat ûntwikkele. De Blokhúspoarte is ek in sintrum fan Ljouwer-Fryslân 2018. De ferbouwing is hast klear, it jier kin begjinne.

Straffe Saken is in ûnderdiel fan it projekt Finster op Fryslân.