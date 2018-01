Wetterstân Lauwersmar mei heale meter omheech

Steatsboskbehear kin dizze maitiid de wetterstân yn de Lauwersmar mei in heale meter ferheegje. Dat is it gefolch fan in útspraak fan de Ried fan Steat. Dêrtroch hoege de provinsje Fryslân en Grinslân en it ryk gjin ekstra ûndersyk te dwaan nei de proef mei de peilferheging. Boeren en eigeners fan gebouwen yn it gebiet hienen beswier makke. De boeren wienen benaud dat har lân wieter wurdt en dat se mear lêst krije fan fersilting fan de grûn. Boatferhierder en restauranteigener Hein Pols fan de Skâns is benaud dat syn gebouwen bûtendyks fersakje as de grûn wieter wurdt.

De Ried fan Steat seit net it foech te hawwen om wat mei harren beswieren te dwaan. Sy moatte nei alle gedachten by it wetterskip wêze, as dy de proef mei de peilferheging trochset.