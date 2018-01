Meiwurkers fan Wetterskip Fryslân kontrolearje dizze dagen al kuierjend tûzenen kilometers wetterkanten en kaaien. De digitale help fan in tablet wurdt dêrby hieltiten wichtiger. Alle mankeminten wurde hiel sekuer fêstlein mei in nij, lanlik systeem. Foardiel is dat elkenien op deselde wize wurket en deselde noarmen brûkt.