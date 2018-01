Bewenners fan de wyk De Trisken yn Drachten kinne ynkoarten op paad mei in dielauto. De auto is elektrysk en is beskikber steld troch ferfiersbedriuw Arriva. Hy rydt allinne yn de gemeente Smellingerlân. In groep frijwilligers is drok dwaande mei de tariedings. Se krije dêrbij stipe fan ûnder oare de gemeente Smellingerlân en de provinsje.