Earste letters Sichtberens ophongen yn Ljouwert

De earste letters fan it projekt Sichtberens binne snein ophongen oan it Stephensonfiadukt oan de westkant fan Ljouwert. Rûnom yn de stêd ferskine dizze wike letters op gebouwen, brêgen en diken. Se wurde ophongen foar Kulturele Haadstêd. Se foarmje wurden yn it Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Arabysk. Inisjatyfnimmers Marten Winters en Aad van Altena wolle sa meartalichheid sichtber meitsje yn it strjitbyld.

De letters bliuwe it hiele jier hingjen en mooglik dat inkelde wurden in permanint plak krije. Letter dizze wike komme se ûnder oare op it eardere V&D-gebou en op it provinsjehûs.