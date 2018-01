Arjan Stroetinga kaam sneontejûn yn Grins by de tolfde maraton fan it seizoen as twadde oer de streek. De reedrider út Wynjewâld koe net foarkomme dat Sjoerd den Hertog der mei de winst fantroch gie. Tredde waard Simon Schouten.

By de froulju wûn Ineke Dedden. Irene Schouten einige dêr as twadde en op it tredde plak einige Iris van der Stelt.