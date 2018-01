By tankstasjon De Vonken lâns de A7 by Terwispel is sneontejûn in auto yn de brân flein. Twa brânspuitauto's wiene útlutsen en nei it tankstasjon fan Shell tagien om de brân te blussen. Sy krigen de brân op tiid ûnder kontrôle foardat de brân oersloech op de pompen en de sjop.

It ferkear op de A7 hie gjin lêst fan it brânynsidint.