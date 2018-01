In ridende auto is freedtejûn yn brân flein op de A31 by Marsum. De bestjoerder sette syn auto boppe-op it fiadukt oan de kant fan de dyk. It is noch net dúdlik hoe't de brân ûntstien is.

De brânwacht hat de brân blust. De snelwei by Marsum hat ôfsletten west.