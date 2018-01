FIDEO: Powerkolleezje oer de foarming fan it Waad

It is it ferneamste gebiet fan hiel Fryslân, alle jierren lûkt it tûzenen besikers en it stiet sels op de UNESCO wrâlderfguodlist: it Waad. In gebiet fan tsientûzen fjouwerkante meter, dêr't we eins net sa'n soad fan witte. Dêrom krije wy de kommende moannen powerkolleezjes fan de Waadakademy. Tongersdei de earste, fan Hessel Speelman oer de geology fan it Waadgebiet. Of mei oare wurden: hoe is it Waad foarme?