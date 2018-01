By in ûngelok op de krusing fan de Strobosserwei en de Kapelleane yn Dokkum is tiisdeitemoarn in fytser ferwûne rekke. De bestjoerder fan in taksy hat de fytser nei alle gedachten net sjoen, wêrnei't in botsing folge. De fytser is mei de ambulânse nei it sikehûs brocht.